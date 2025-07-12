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        Profesörün, 'yanlışlıkla yutulanlar' koleksiyonu

        ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölüm Dalı Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:30
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        Profesörün, 'yanlışlıkla yutulanlar' koleksiyonu
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        ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölüm Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akçam, yanlışlıkla yutulan para, mıknatıs, toka, çivi, çatal iğne, küpe, yüzük, karabina, pil, oyuncaklardan koleksiyon yaptı.

        Prof. Dr. Mustafa Akçam, hastalarının yuttuğu ve yemek ya da soluk borusundan operasyonla çıkarttığı cisimlerden koleksiyon yaptı. Mideden ya da nefes borusundan çıkartılan yabancı cisimler arasında para, toka, çivi, çatal iğne, küpe, yüzük, karabina, pil, oyuncak yer aldı. Yabancı cisim yutma ya da nefes borusuna kaçma şikayetiyle gelen hastaların çoğunlukla çocuklar olduğunu belirten Prof. Dr. Akçam, "10 yılda yaklaşık 350 çocuktan yabancı cisim çıkardık. Yemek borusunda cisim takılı kaldığı için yemek yiyemeyen, salyası devamlı dışarıya akan veya nefes borusuna kaçıp devamlı öksürük, solunum sıkıntısı olan çocuklarla karşılaşıyoruz" dedi.

        EN ÇOK MADENİ PARA

        Oyun çağındaki, yürümeye yeni başlayan çocukların küçük cisimleri ağzına götürmeye yatkın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akçam, kesici ya da delici cisim yutan vakalarla da karşılaştıklarını anlattı. Çocukların sıklıkla madeni para yuttuğunu anlatan Prof. Dr. Akçam, "Çocukların para dışında pil, saat pili, mıknatıs, oyuncak parçalarını yutma durumu söz konusu olabiliyor. Soluk borusuna da kaçabilir. Bu durumlar ani ve ciddi hayati sonuçları ortaya çıkarabilir" diye konuştu.

        YABANCI CİSİM YUTULMASININ TEHLİKELERİ

        Hastaneye başvuran ailenin verdiği hikaye ve çocuğun şikayetine göre tedavi uyguladıklarını anlatan Prof. Dr. Akçam, film çekiminde cam, plastik gibi maddelerin görülemediğini ifade etti. Endoskopiyle cismi belirleyip gerekli prosedürle yabancı cismi çıkardıklarına değinen Prof. Dr. Akçam, kesici, delici cisimlerin organlara, yemek borusuna zarar verebileceğine dikkat çekti. Yabancı cisim yutulmasının tehlikelerini anlatan Prof. Dr. Akçam, "Damara denk gelebilir ve yırtılmaya neden olursa ani kan kaybı yaşanabilir. Organda tıkanıklığa, delinmeye, enfeksiyona yol açıp zehirlenme yaşanabilir. Yemek borusuna kaçtıysa ani boğulma, oksijensiz kalmaya bağlı ölümle bile karşılaşabiliriz. Kapıdan, ameliyathaneye alıp cismin süratle çıkarılmasıyla hayata döndürülen vakalarımız da oldu" dedi.

        AİLELERE UYARI

        Ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Akçam, şunları söyledi:

        "Etrafta metal para, mıknatıs, toka bırakılıyor, küçük çocukların omuzlarına ya da boynuna çeşitli takı takılıyor. Çatal iğne iliştiriliyor. Çocuk bunları tutup çekmeye ve ağzına götürmeye meyillidir. Bu şekilde çok vakayla karşılaştık. Bu tür durumlara dikkat edilmesini öneriyoruz. Özellikle çocuğun ulaşabileceği yerlerde temizlik malzemesi bırakılmamalı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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