Profesörün, 'yanlışlıkla yutulanlar' koleksiyonu

ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölüm Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akçam, yanlışlıkla yutulan para, mıknatıs, toka, çivi, çatal iğne, küpe, yüzük, karabina, pil, oyuncaklardan koleksiyon yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Akçam, hastalarının yuttuğu ve yemek ya da soluk borusundan operasyonla çıkarttığı cisimlerden koleksiyon yaptı. Mideden ya da nefes borusundan çıkartılan yabancı cisimler arasında para, toka, çivi, çatal iğne, küpe, yüzük, karabina, pil, oyuncak yer aldı. Yabancı cisim yutma ya da nefes borusuna kaçma şikayetiyle gelen hastaların çoğunlukla çocuklar olduğunu belirten Prof. Dr. Akçam, "10 yılda yaklaşık 350 çocuktan yabancı cisim çıkardık. Yemek borusunda cisim takılı kaldığı için yemek yiyemeyen, salyası devamlı dışarıya akan veya nefes borusuna kaçıp devamlı öksürük, solunum sıkıntısı olan çocuklarla karşılaşıyoruz" dedi.

EN ÇOK MADENİ PARA

Oyun çağındaki, yürümeye yeni başlayan çocukların küçük cisimleri ağzına götürmeye yatkın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akçam, kesici ya da delici cisim yutan vakalarla da karşılaştıklarını anlattı. Çocukların sıklıkla madeni para yuttuğunu anlatan Prof. Dr. Akçam, "Çocukların para dışında pil, saat pili, mıknatıs, oyuncak parçalarını yutma durumu söz konusu olabiliyor. Soluk borusuna da kaçabilir. Bu durumlar ani ve ciddi hayati sonuçları ortaya çıkarabilir" diye konuştu.