Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Evden çıkıp kayboldu; 45 araç ve 130 personelle aranıyor

        ISPARTA'nın Gönen ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Himmet Çaylı'nın (58) bulunması için 45 araç ve 130 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden çıkıp kayboldu; 45 araç ve 130 personelle aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ISPARTA'nın Gönen ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Himmet Çaylı’nın (58) bulunması için 45 araç ve 130 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Vali Abdullah Erin de bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

        Gönen'e bağlı Kızılcık köyünde yaşayan Himmet Çaylı, dün ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Himmet Çaylı'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleriyle gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Isparta Valisi Abdullah Erin de arama çalışmalarını yerinde görmek için bölgeye gitti. Ekiplerden bilgi alan Vali Erin, "Gönen ilçemize bağlı Kızılcık köyünde ikamet eden vatandaşımız Himmet Çaylı’nın kayıp ihbarının alınmasının ardından, başta jandarma ve AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerin katılımıyla arama-kurtarma çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşımızı bir an önce sağ salim bulmak amacıyla, sahada 45 araç, 130 personel ve gönüllü vatandaşımızla yoğun ve koordineli bir çalışma yürütülüyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Köy meydanında karşılaştığı yeğenini tabancayla vurduğu anlar kamerada
        Köy meydanında karşılaştığı yeğenini tabancayla vurduğu anlar kamerada
        Isparta'da 93 yaşındaki şüphelinin 3 kişiyi silahla yaraladığı anlar güvenl...
        Isparta'da 93 yaşındaki şüphelinin 3 kişiyi silahla yaraladığı anlar güvenl...
        Isparta'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kayb...
        Isparta'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kayb...
        Isparta'da öğretmenlerin kurduğu bando takımı, düğün ve etkinliklere renk k...
        Isparta'da öğretmenlerin kurduğu bando takımı, düğün ve etkinliklere renk k...
        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Isparta'da otomobili şarampole devrilen sürücü yaralandı
        Isparta'da otomobili şarampole devrilen sürücü yaralandı