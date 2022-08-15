Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 4 kişiden biri öldü

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 4 kişiden birinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kurtarılması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çandır bölgesi Yazılı Kanyon Yeşildere mevkisinde 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, 1 kişinin suda boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AFAD ve JAK ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etmiştir. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Mahsur kalan 3 kişinin sağlık durumu iyi

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise 4 kişinin 14 Ağustos Pazar günü 09.00'da geldikleri Yeşildere köyünden Yazılı Kanyon'a doğa yürüyüşü yapmak için ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamaması üzerine bu sabah saatlerinde durumun ihbar edildiği belirtildi.

Alınan bilgi üzerine arama faaliyetlerinin derhal başlatıldığı kaydedilen açıklamada, aramaların AFAD, JAK ekiplerinin yanı sıra iz takip köpek timi, arama ve kurtarma köpek timi, istihbarat timleri, Sütçüler Jandarma Komutanlığı personeli ve insansız hava araçları da kullanılarak genişletildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan aramalar kapsamında saat 18.00 sıralarında, kayıp şahıslardan M.K. isimli vatandaşımızın dereden geçmeye çalışırken suda boğularak hayatını kaybetmiş vaziyette, diğer 3 vatandaşımızın ise sağ ve sağlık durumları iyi vaziyette Yeşildere Köyü Çürük mevkisinde bulundukları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın mahsur kaldıkları sarp ve kayalık alandan çıkarılması için kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."





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