Isparta'da Gülgönen Kadın Kooperatifi üyeleri, indigo boyama yaptı

Kalp krizinin en önemli nedenlerinden biri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA(AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde Gülgönen Kadın Kooperatifi üyeleri, "indigo boyama etkinliği" gerçekleştirdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından yaklaşık 5 yıl önce başlatılan "Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Tespiti Projesi", belgelendirme, kayıt altına alma ve yayınlar dizisinin yanı sıra uygulamalı ve etkileşimli eğitim süreçleri ile devam ediyor.

SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, yaptığı açıklamada, üniversitenin temel görevlerinden birinin de şehre katkı sağlamak olduğunu söyledi.

SDÜ olarak bu ülkenin kültürel değerlerine sahip çıktıklarını aktaran Genç, bunu bireysel ve kurumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydetti.

Bu doğrultuda Gülgönen Kadın Kooperatifinde etkileşimli atölye çalışması yaptıklarını anlatan Genç, Kooperatif Başkanı Nazire Özsu ve 20 üyenin katılımı ile kültürel miras olan "uygulamalı indigo boyama eğitimi" gerçekleştirdiklerini bildirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.