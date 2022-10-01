Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.



Camikebir Mahallesi'nde bulunan Ömer Kalaycı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yardım eden Kayalcı'nın komşusu Hasan Candan, dumandan etkilendi.

Candan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

İş makinesiyle de müdahale edilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.





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