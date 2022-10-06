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Isparta'da eski damadının kendisini dolandırdığını öne süren kişiden suç duyurusu

AA

Isparta'da eski damadının kendisini dolandırdığını öne süren kişiden suç duyurusu

ISPARTA (AA) - Isparta'da faizle borç aldığı eski damadı ile borcuna karşılık ipotek edilen evini kurtarmak için irtibata geçtiği şüphelilerce dolandırıldığını ileri süren kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Gönen ilçesinde yaşayan Yıldıray Dönmez, hurdacılık yaparak geçimini sağlayabileceği bir araç satın almak için aynı zamanda akrabası da olan eski damadı İ.D'den borç para istedi.

İstediği aracı Osmaniye'deki bir arkadaşından alabileceğini belirterek eski kayınpederini bu kente gönderen İ.D ise Dönmez'e ait evin kendi üzerine ipotek edilmesi şartıyla 5 ay sonra ödemeli yüzde 10 faizle 90 bin lira verdi.

İ.D, 123 bin liraya satın alınan aracın geri kalan 33 bin lirasına da kefil oldu.

Eski damadının kısa süre içinde borcunu ödememesi halinde eve ve araca el koymakla tehdit etmesi üzerine çare arayan Yıldıray Dönmez, başka bir akrabasının tavsiyesi üzerine Konya'nın Akşehir ilçesine giderek buradaki kişilerden de borç aldı.

Her iki olayda 250 bin liranın üzerinde dolandırıldığını iddia eden Dönmez, eşi ile birlikte Isparta Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Dönmez, adliye çıkışında gazetecilere, kendisini dolandırdığını ileri sürdüğü eski damadına olan borcunu ödemek isterken ikinci bir tuzağa düştüğünü söyledi.

Eski damadının günü gelmeden alacağını istemesiyle olayların tırmandığını iddia eden Dönmez, "Eski damadım borcu bir an önce ödememi isteyerek evi boşaltmamı söyledi. Bunun üzerine Akşehir ilçesinde bir akrabamın yönlendirmesiyle gittiğim şahıslardan aldığım para ile İ.D'ye olan borcumu ödeyip evimi kurtarmak istedim." ifadelerini kullandı.

Bu kişiler aracılığıyla 50 bin lira kredi çektiğini, kredi kartlarındaki 30 bin lira ile çektiği kredi tutarını şüphelilere verdiğini öne süren Dönmez, daha fazla kredi çekebilmesi için "21 bin lira sigorta gideri var" sözüne de inanarak bu parayı zanlılara elden verdiğini ileri sürdü.

Dönmez, "Kredi kartı borcunu kapatmamız lazım' diyerek benden 30 bin lira daha aldılar. Bu kişilere de toplamda 131 bin lira civarında kaptırdım. Eski damadımdan ve bana yardımcı olacağını söyleyen kişilerden şikayetçi oldum. Çok mağduruz. Adaletin en kısa zamanda yerine geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

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