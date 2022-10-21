ISPARTA (AA) - TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Herkes bilsin ki bu hain yapıyla, terör örgütleriyle, odaklarıyla, onların uzantılarıyla kanımızın son damlasını verene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Bilgiç, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine sağlanacak doğalgaz için birinci etap temel atma töreninde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş için taziyelerini iletti.

Aileye baş sağlığı dileyen Bilgiç, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit operasyonunda hain teröristler tarafından maalesef girilen çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi altında bulunan Piyade Uzman Çavuş Ispartalı evladımız, kardeşimiz Cemil Yavaş hakkın rahmetine kavuşarak, şahadet mertebesine erdi. Ben buradan kendisine ve bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Herkes bilsin ki bu hain yapıyla, terör örgütleriyle, odaklarıyla, onların uzantılarıyla kanımızın son damlasını verene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu vatanı, bu toprakları onlara asla ve asla yem etmeyeceğiz. Ne bayrağımızı indireceğiz, ne ezanı dindireceğiz ne de bu ülkeyi parçalatacağız."





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