Isparta'da iki tırın yakıt deposundan motorin çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde iki tırın yakıt deposundan motorin çaldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Baladız Mahallesi'nde bir iş yerinin otoparkında park halindeki tırların deposundan motorin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yakıt çalmak için kullandıkları pompa düzeneği ele geçirildi.

295 litre motorin çaldıkları öne sürülen E.D. ve H.H.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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