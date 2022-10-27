Uluborlu'da engelli bireyler voleybol maçı yaptı

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ISPARTA (AA) - Uluborlu ilçesinde yürüme ve zihinsel engelli bireyler, oturarak voleybol maçı yaptı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Meslek Yüksek Okulu ve Uluborlu İbrahim Ethem Erbil Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle yürüme ve zihinsel engelli birerler için paralimpik oturarak voleybol maçı düzenlendi.

Etkinliğe çok sayıda yürüme ve zihinsel engelli birey katıldı.

Etkinliği organize eden Kulüp Başkanı Zilan Özboğa, gazetecilere, engellileri mutlu etmek ve onların spor için uygun bireyler olduğunu herkese göstermek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Kulüp danışmanı Öğr. Gör. Ziya Yıldız ise engelliler ile gerçekleştiren bu tür spor ve kültürel uğraşlarla onların da toplumda yer edindiğini göstermek istediklerini ifade etti.

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