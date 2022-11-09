Isparta'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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