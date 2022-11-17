Isparta'da gül, lavanta ve elmanın yanında safranın da yaygınlaşması hedefleniyor

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ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN / İSMAİL KUZ - Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen ve tıbbi aromatik bitki üretiminde söz sahibi olan Isparta'da, 4 yıl önce başlayan proje ile deneme dikimi Aksu ilçesinde yapılan safranın kent genelinde yaygınlaşması planlanıyor.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gülün çoğaltılmasıyla gülün yaygınlaştığı rivayet edilen Isparta, rekoltesi yüksek elma bahçeleri ve son yıllarda artan lavanta üretimi ile öne çıkıyor.

Bu tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin üretimi ve girişimcilerin ihracatıyla Türkiye ekonomisine önemli katkının sağlandığı kentin, safran yetiştiriciliği ile de anılması için proje yürütülüyor.

- Aksu ilçesi pilot bölge

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde 2018 yılında çalışmalara başlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte pilot bölge olarak belirlenen Aksu'da safran üretimi için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, 4 çiftçiye safran üretimi için eğitim verildi. Yetkinlik kazanan üreticilerin yaklaşık 4 dekar arazide toprakla buluşturduğu safran soğanlarından ilk hasat da yapıldı. Deneme dikimi yapılan safrandan yüksek verim ve kaliteli ürün elde edildi.

Kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılan, bu nedenle "mucize bitki" olarak nitelenen safranın üretiminin kent geneline yayılması hedefleniyor.

- "Isparta safranla da anılacak"

Aksu Kaymakamı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, ilçede safran dikim projesinin başarılı olduğunu söyledi.

Projenin bir kadın çiftçiyle başladığını belirten Tığlı, şu anda 4 çiftçinin yaklaşık 4 dekar arazide dikilen safranın hasadını yaptığını ifade etti.

Tığlı, "Isparta denildiğinde akla genelde ilk olarak gül ve elma geliyor. Biz Isparta denilince akla artık gül, elma ve safranın gelmesini istiyoruz. Artık Isparta'yı yeni bir ürünle tanıştıracağız. Safranı kent genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Isparta safranla da anılacak." diye konuştu.

- "Hastalara şifa ve sakinlik veriyor"

Kadın çiftçi Nezahat Kırıcı da proje kapsamında aldığı safran soğanlarını 4 yıl önce arazisine diktiğini ifade etti.

Her geçen yıl soğanları çoğaltarak bir dönüm arazide üretim yaptığını belirten Kırıcı, "Bunun ticaretini yapmak istiyorum. Hastalara şifa veren bir bitki, isteyenlere biraz verdim. Hastalara şifa ve sakinlik veriyor. Safranın ilaç sanayisinde kullanıldığını öğrendim. Bitkinin çiçeğinden reçel yapabiliyorum, içerisindeki polenini ise arıcılar alıyor. Ben bu bitkiyi herkesin dikmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



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