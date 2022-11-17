Isparta'da gül, lavanta ve elmanın yanında safranın da yaygınlaşması hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da gül, lavanta ve elmanın yanında safranın da yaygınlaşması hedefleniyor

AA

Isparta'da gül, lavanta ve elmanın yanında safranın da yaygınlaşması hedefleniyor

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN / İSMAİL KUZ - Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen ve tıbbi aromatik bitki üretiminde söz sahibi olan Isparta'da, 4 yıl önce başlayan proje ile deneme dikimi Aksu ilçesinde yapılan safranın kent genelinde yaygınlaşması planlanıyor.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gülün çoğaltılmasıyla gülün yaygınlaştığı rivayet edilen Isparta, rekoltesi yüksek elma bahçeleri ve son yıllarda artan lavanta üretimi ile öne çıkıyor.

Bu tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin üretimi ve girişimcilerin ihracatıyla Türkiye ekonomisine önemli katkının sağlandığı kentin, safran yetiştiriciliği ile de anılması için proje yürütülüyor.

- Aksu ilçesi pilot bölge

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde 2018 yılında çalışmalara başlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte pilot bölge olarak belirlenen Aksu'da safran üretimi için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, 4 çiftçiye safran üretimi için eğitim verildi. Yetkinlik kazanan üreticilerin yaklaşık 4 dekar arazide toprakla buluşturduğu safran soğanlarından ilk hasat da yapıldı. Deneme dikimi yapılan safrandan yüksek verim ve kaliteli ürün elde edildi.

Kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılan, bu nedenle "mucize bitki" olarak nitelenen safranın üretiminin kent geneline yayılması hedefleniyor.

- "Isparta safranla da anılacak"

Aksu Kaymakamı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, ilçede safran dikim projesinin başarılı olduğunu söyledi.

Projenin bir kadın çiftçiyle başladığını belirten Tığlı, şu anda 4 çiftçinin yaklaşık 4 dekar arazide dikilen safranın hasadını yaptığını ifade etti.

Tığlı, "Isparta denildiğinde akla genelde ilk olarak gül ve elma geliyor. Biz Isparta denilince akla artık gül, elma ve safranın gelmesini istiyoruz. Artık Isparta'yı yeni bir ürünle tanıştıracağız. Safranı kent genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Isparta safranla da anılacak." diye konuştu.

- "Hastalara şifa ve sakinlik veriyor"

Kadın çiftçi Nezahat Kırıcı da proje kapsamında aldığı safran soğanlarını 4 yıl önce arazisine diktiğini ifade etti.

Her geçen yıl soğanları çoğaltarak bir dönüm arazide üretim yaptığını belirten Kırıcı, "Bunun ticaretini yapmak istiyorum. Hastalara şifa veren bir bitki, isteyenlere biraz verdim. Hastalara şifa ve sakinlik veriyor. Safranın ilaç sanayisinde kullanıldığını öğrendim. Bitkinin çiçeğinden reçel yapabiliyorum, içerisindeki polenini ise arıcılar alıyor. Ben bu bitkiyi herkesin dikmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da eşini öldüren, kayınvalidesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Isparta'da eşini öldüren, kayınvalidesini yaralayan ...
2 aylık hamile Rabia'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 2 aylık hamile Rabia'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış ...
Isparta Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Isparta Ticaret Borsası
Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Isparta'da tartıştığı babasını ahırda tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta'da tartıştığı babasını ahırda tüfekle vurarak ...
Isparta'yı 10 ayda 950 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Isparta'yı 10 ayda 950 bin kişi ziyaret etti
Isparta'da mahalle sakinlerinin "kestane toplama nöbeti" sürüyor
YEREL HABERLER Isparta'da mahalle sakinlerinin "kestane toplama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.