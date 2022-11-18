Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Mücadele Şubesi ekiplerince, yol güzergahlarında narkotik madde arama köpeği “Milon” ile uygulamalar yapıldı.

Milon'un ekiplerce durdurulan otomobile tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada bir kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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