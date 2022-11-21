Isparta'da damga süreleri geçmiş akaryakıt istasyonlarına para cezası kesildi

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ISPARTA(AA) - Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimlerde damga süreleri bitmiş olanlara 250 bin lira ceza uygulandı.



İl Müdürü Tufan Uysal, yaptığı açıklamada, kentteki 115 akaryakıt istasyonun 11 ay boyunca 3 bin 500 kez denetlendiğini belirtti.



Bu istasyonlarda 2 bin 250 civarında akaryakıt tabancısı bulunduğuna işaret eden Uysal, şunları kaydetti:



"Isparta'da akaryakıt istasyonlarındaki tabancaları birden fazla denetleme imkanımız oldu. Denetimlerle ilgili ilimizde damga kontrolü, ölçü hacim miktar kontrolleri yapıyoruz. Kent genelinde 170 akaryakıt tabancasının damga sürelerinin geçmiş olduğu veya damgası kopmuş olan tabancalarla ilgili şu ana kadar 250 bin lira civarında bir idare para cezası uyguladık." dedi.

Uysal, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımız gerek internet üzerinden gerekse ALO 130 ihbar şikayet hattından herhangi bir sıkıntıları olduğunda müracaat edebilirler. Bizler de şikayet edilen akaryakıt istasyonlarında denetimlerimizi gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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