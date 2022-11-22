Isparta'daki trafik kazasında yaralanan öğrenci tedavi gördüğü hastanede öldü

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde 2 hafta önce, bir üniversite öğrencisinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan 3 gençten biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Isparta-Gönen kara yolunda 14 gün önce 4 üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobilin ağaca çarpmasıyla ağır yaralanan gençlerden Tuanna Akkuş (20), tedavi gördüğü Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kurtarılamadı.



Akkuş'un cenazesi, işlemleri için Isparta Şehir Hastanesinin morguna götürüldü.



Genç kızın cenazesi, buradan yakınlarınca alınarak memleketi Denizli'nin Baklan ilçesinde toprağa verilecek.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri Tuanna Akkuş, Yaren Bayram, Emine Nur Kınacı ve Yaren Kayak'ın bulunduğu 35 R 5282 plakalı otomobil, 8 Kasım'da kontrolden çıkıp ağaca çarpıştı.



Kazada aracı kullanan Kınacı ile 3 arkadaşı ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram, kurtarılamamıştı.

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