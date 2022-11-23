Isparta'da otomobilin yol süpürme aracına çarptığı kazada 2 kişi öldü

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, otomobilin yol süpürme aracına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Cavit Çakıroğlu'nun (73) kullandığı 32 SK 438 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Alcıklar mevkisinde park halinde bulunan Karayollarına ait 07 LFR 46 plakalı yol süpürme aracına arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki eşi Şerife Çakıroğlu'nun (70) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çakıroğlu çiftinin pazar alışverişi için ilçe merkezine geldikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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