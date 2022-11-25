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Isparta'da birlikte yaşadığı hamile kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Isparta'da birlikte yaşadığı hamile kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da, birlikte yaşadığı hamile kadını tüfekle vurarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şehmus Gezen (18), Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Duruşmada tarafların avukatları ve maktul Raziye Karabuğa'nın (24) annesi E.A. hazır bulundu.

E.A, duruşmada, kızının öldürüldüğünü telefonla arandığında öğrendiğini, buna inanmadığını, hastaneye gittiğinde hastanedeki polislere kızının durumunu sorduğunu söyledi.

Kızının daha önce kendi TC kimlik numarasıyla Şarkikaraağaç ilçesindeki diş hastanesinden randevu aldığını belirten E.A, "Bir anne kendi öz evladına iftira atabilir mi? Şehmus Gezen'e, kızımın kayınpederi M.G'den hamile olduğunu söylemedim. Ben 8 aydır ne kızımı ne de Şehmus Gezen'i görüyorum. Olay günü de Şehmus ile görüşmedim." diye konuştu.

Sanık Gezen de savunmasında, kayınvalidesi E.A'nın kızıyla arasının iyi olmadığını ileri sürdü. Gezen, "Olay günü beni çağıran kayınvalidem, hamile eşimin karnındaki çocuğun benden olmadığını söyledi. Cinayeti bana kayınvalidem E.A işletti." iddiasında bulundu.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Şehmus Gezen, Davraz Mahallesi'nde birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı 1 Mart'ta otomobil içinde pompalı tüfekle başından ve göğüs bölgesinden yaralamış, şüpheli tarafından Isparta Şehir Hastanesine bırakılan Karabuğa ile bebeği kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Şehmus Gezen tutuklanmış, "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan sanık, 9 Eylül'de hakim karşısına çıkmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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