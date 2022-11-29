Isparta'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ISPARTA(AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı yağma ve silahla kasten yaralama suçlarından 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.E.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bulunduğu adres tespit edilen M.E.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince Yalvaç T tipi cezaevine gönderildi.