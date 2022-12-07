Isparta'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Atabey ilçesinde 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

İlçedeki bir lisenin öğrencilerinden bazılarında, yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.



Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 12 öğrenciyi kent merkezindeki Isparta Şehir Hastanesine ve Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.

Hastanelerde tedaviye alınan öğrencilerden serum takviyesi yapılmasının ardından taburcu edilenler olurken, bazı öğrenciler ise gözlem altında tutuluyor.

Öğrencilerin dışarıdan yedikleri çiğköfte nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığı değerlendiriliyor.

Atabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yemeklerinden numune alarak inceleme başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de konuyla ilgili idari soruşturma başlatacağı bildirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.