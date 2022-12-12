Isparta'da silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir muhtar, aralarında husumet bulunan kişi tarafından silahla öldürüldü.

Büyükkabaca Beldesi'nde Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen (44) ile yolda karşılaştığı aralarında husumet bulunan Bekir Ö. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ülperen ile Bekir Ö. birbirine silahla ateş etti.

Yaralanan Ülperen, kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bekir Ö'yü gözaltına alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtar Ülperen'in evinin etrafında da önlem aldı.





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