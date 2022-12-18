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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi

AA

Isparta'da Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası, sona erdi.

Süleyman Demirel Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonada, 53 ilden 609 kulüp yarıştı.

Büyük Erkekler kategorisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'nden Mehmet Kani Polat birinci, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Kadir Şantaş ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden İsa Berk Kasap üçüncü oldu.

Kadınlarda , İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Hatice Pınar Yiğitalp birinci, Ego Spor Kulübü Derneği'nden Özge Özbey ikinci, Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği'nden Beyza Nur Genez ise üçüncü oldu.

Isparta'da 4 gün süren şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler

- 58 kilo

1. İbrahim Öter - Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği

2. İshak Türksayar - Karatay Belediye Spor Kulübü Derneği

3. Yunus Emre Attar - Karacadağ Spor Kulübü

- 68 kilo

1. Ömer Furkan Körpe - Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

2. Alperen Ayaz - Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü

3. Emircan Turan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği

- 80 kilo

1. Samet Ayaz - Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü

2. Talha Sarı - Ulaştırma Spor Kulübü

3. Rahmet Baran Şimşek - Barış Özel Gençlik ve Spor Kulübü

+ 87 kilo

1. Hüseyin Berat Demircioğlu - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği

2. Erkan Evran - Denizli Aydoğdu Tekvando Spor Kulübü Derneği

3 . Serkan Çakır - Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

- 54 kilo

  1. Mehmet Okan Dinçsoy - Ankara Birlik Tekvando Derneği

  2. Furkan Ubeyde Çamoğlu - Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği

  3. Hasan Ayaz - Cevat Çobanlı Ortaokulu Spor Kulübü Derneği

- 63 kilo

  1. Oğuzhan Kılıçkaya - Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği

  2. Berk Yumak - Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

  3. Mert K. Avcı Karatay Belediye Spor Kulübü Derneği

- 87 kilo

  1. Haktan Uygun - Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği

  2. Mehmet Efe Özdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

  3. Orkun Ateşli - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği

Kadınlar

- 49 kilo

  1. Elif Sude Akgül - Çağrı Kızıl Spor Kulübü Derneği

  2. Zeynep Taşkın - Anafartalar Spor Kulübü

  3. Elif Atik - Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Derneği

- 67 kilo

  1. Işıl Zafer - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği

  2. Şevval Çakal - Kırklareli Gençlik Spor Kulübü Derneği

  3. Beyza Karabulu Ego Spor Kulübü Derneği

+ 73 kilo

  1. Zehra Begüm Kavukçuoğlu - Çağrı Kızıl Spor Kulübü Derneği

  2. Ayselnur Sağlık - Ego Spor Kulübü Derneği

  3. Esra Akbulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

- 46 kilo

  1. Filiz Ögel - Hareketli Yaşam Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

  2. Canan Gündüz - Çağrı Kızıl Spor Kulübü Derneği

  3. Seher Şen - Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

- 53 kilo

  1. Hatice Kolçak - Mert Asya Gençlik ve Spor Kulübü

  2. Öykü Özbey - Ego Spor Kulübü Derneği

  3. Elifnur Kaya - Sakarya Efsane Tekvando Spor Kulübü Derneği

- 73 kilo

  1. Huriye Nur Ergin - Istanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği

  2. Hatice Erdoğan - Bozüyük Tekvando Spor Kulübü Derneği

  3. Dilara Arslan - Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği

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