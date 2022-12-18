Isparta'da Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası, sona erdi.
Süleyman Demirel Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonada, 53 ilden 609 kulüp yarıştı.
Büyük Erkekler kategorisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'nden Mehmet Kani Polat birinci, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Kadir Şantaş ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden İsa Berk Kasap üçüncü oldu.
Kadınlarda , İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Hatice Pınar Yiğitalp birinci, Ego Spor Kulübü Derneği'nden Özge Özbey ikinci, Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği'nden Beyza Nur Genez ise üçüncü oldu.
Isparta'da 4 gün süren şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler
- 58 kilo
1. İbrahim Öter - Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği
2. İshak Türksayar - Karatay Belediye Spor Kulübü Derneği
3. Yunus Emre Attar - Karacadağ Spor Kulübü
- 68 kilo
1. Ömer Furkan Körpe - Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
2. Alperen Ayaz - Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü
3. Emircan Turan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği
- 80 kilo
1. Samet Ayaz - Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü
2. Talha Sarı - Ulaştırma Spor Kulübü
3. Rahmet Baran Şimşek - Barış Özel Gençlik ve Spor Kulübü
+ 87 kilo
1. Hüseyin Berat Demircioğlu - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği
2. Erkan Evran - Denizli Aydoğdu Tekvando Spor Kulübü Derneği
3 . Serkan Çakır - Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
- 54 kilo
Mehmet Okan Dinçsoy - Ankara Birlik Tekvando Derneği
Furkan Ubeyde Çamoğlu - Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği
Hasan Ayaz - Cevat Çobanlı Ortaokulu Spor Kulübü Derneği
- 63 kilo
Oğuzhan Kılıçkaya - Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği
Berk Yumak - Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Mert K. Avcı Karatay Belediye Spor Kulübü Derneği
- 87 kilo
Haktan Uygun - Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği
Mehmet Efe Özdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Orkun Ateşli - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği
Kadınlar
- 49 kilo
Elif Sude Akgül - Çağrı Kızıl Spor Kulübü Derneği
Zeynep Taşkın - Anafartalar Spor Kulübü
Elif Atik - Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Derneği
- 67 kilo
Işıl Zafer - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği
Şevval Çakal - Kırklareli Gençlik Spor Kulübü Derneği
Beyza Karabulu Ego Spor Kulübü Derneği
+ 73 kilo
Zehra Begüm Kavukçuoğlu - Çağrı Kızıl Spor Kulübü Derneği
Ayselnur Sağlık - Ego Spor Kulübü Derneği
Esra Akbulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
- 46 kilo
Filiz Ögel - Hareketli Yaşam Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Canan Gündüz - Çağrı Kızıl Spor Kulübü Derneği
Seher Şen - Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
- 53 kilo
Hatice Kolçak - Mert Asya Gençlik ve Spor Kulübü
Öykü Özbey - Ego Spor Kulübü Derneği
Elifnur Kaya - Sakarya Efsane Tekvando Spor Kulübü Derneği
- 73 kilo
Huriye Nur Ergin - Istanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği
Hatice Erdoğan - Bozüyük Tekvando Spor Kulübü Derneği
Dilara Arslan - Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği