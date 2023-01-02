Üniversitelilerin bağışlarıyla Malavi'de su kuyusu açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Öğrenci Konseyi üyeleri, Afrika kıtasında bulunan Malavi Cumhuriyeti'nde su kuyusu açtırdı.

Malavi'nin başkenti Lilongwe'de açılan su kuyusu için 2 bin dolar harcandı.

ISUBÜ Öğrenci Konsey Başkanı Enes Talha Kılıçarslan, gazetecilere, konsey olarak böyle bir sosyal projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Konseyin projeye tam destek verdiğini belirten Kılıçarslan, şunları ifade etti:

"Bir damla temiz su için kilometrelerce uzaklara her gün sefer eden ailelere ve dünyada her saat başı kirli su nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarımıza Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak küçük bir hediyemiz olsun istedik. Bu sosyal sorumluluk projemize destek olan tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.