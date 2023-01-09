Gönen'de iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Gönen ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçedeki bir dükkandan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Hırsızlığı gerçekleştirikleri belirlenen H.D ve M.S.G gözaltına alındı.

İş yerinden çalınan güneş paneli montajında kullanılan 51 bin 50 panel tutucu, 3 bin 10 cıvata, 5 bin pul, 20 metre topraklama şeridi ile 870 tutucu malzeme sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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