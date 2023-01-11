Yalvaç'ta "Kitap İyileştirir" kampanyası devam ediyor

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ISPARTA(AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce "Kitap İyileştirir" sloganıyla Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara, yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumlarının cezaların infazı dışında çok önemli görevleri olduğunu söyledi.

Kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceğini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Hükümlülerin tekrardan suç işlemelerini engellemek, bunları topluma kazandırmak, kanunlara, nizamlara saygılı birer birey haline getirmek anlamında da cezaevlerimiz çok önemli etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda da her cezaevimizde hem nicelik, hem de nitelik olarak çok geniş kütüphaneler var. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüzce her yıl cezaevlerimizdeki kütüphanelerin kitap ihtiyacını karşılamak için bu şekilde kitap bağış kampanyaları düzenliyor."



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