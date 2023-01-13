Isparta'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ISPARTA(AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari R.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bulunduğu adres tespit edilen R.E'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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