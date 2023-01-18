Keçiborlu'da haber alınamayan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

ISPARTA (AA) - Keçiborlu ilçesinde hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişinin, ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgilere göre, Ali Uçar (57), hayvanlarını otlatmak için dün evden ayrıldı.
Geri dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Uçar'ın yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Uçar'ın cesedini buldu.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Uçar'ın cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna gönderildi.