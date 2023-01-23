ISPARTA (AA) -CHP Isparta İl Başkanı Tansel Dilever, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.
CHP İl Başkanı Dilever, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının insanlık dışı ve ırkçı bir saldırı olduğunu belirten Dilaver, "Nefret suçunun tüm dünya da yükseldiğini görüyoruz. Tüm dünyadaki Müslümanları incitecek bu tarz eylemleri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.