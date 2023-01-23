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ISPARTA (AA) -CHP Isparta İl Başkanı Tansel Dilever, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

CHP İl Başkanı Dilever, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının insanlık dışı ve ırkçı bir saldırı olduğunu belirten Dilaver, "Nefret suçunun tüm dünya da yükseldiğini görüyoruz. Tüm dünyadaki Müslümanları incitecek bu tarz eylemleri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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