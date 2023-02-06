Isparta'dan deprem bölgesine yardım

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 30 personel ve 14 aracı deprem bölgesine sevk ettiklerini bildirdi.

Belediye olarak yürüttükleri kampanyada topladıkları yardım malzemelerinin sevkiyatına yarından itibaren başlamayı planladıklarını belirten Başdeğirmen, "Biz tüm araçlarımızla Adana'daki çalışmalara katılacağız. Oradan farklı yerlere gidilebilir ya da farklı araçlar istenebilir. Bizden istenen ne araç gereç varsa oraya gönderiyoruz. İhtiyaca bağlı olarak araç ve personel sevkiyatımız devam edecek." diye konuştu.

Yalvaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesindeki kampanyada ise malzemeler, Kaymakam Abdurrahmanbey Ortaokulu Spor Salonu'nda toplanıyor.

Uluborlu, Sütçüler, Gelendost ilçelerindeki vatandaşların yardım malzemelerinin ise kent merkezindeki toplama alanına sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.