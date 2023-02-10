Isparta'da 8 yaşındaki kız, kumbarasını depremzede akranlarına bağışladı

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Buğlem Akçay, kumbarasında biriktirdiği parasını Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklara bağışladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem sonrasında bölgeye yardım ve destekler devam ediyor.

Şehit Erhan Çakmak İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Akçay, babasıyla bankaya giderek kumbarasında biriktirdiği 270 lirasını deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.

Akçay, yaptığı açıklamada, kumbarasını depremde etkilenen çocuklara gönderdiğini söyledi.

Depremzedeler için çok üzüldüğünü belirten Akça, "Allah yardım etsin onlara, inşallah böyle şeyler bir daha olmaz." diye konuştu.





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