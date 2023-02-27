Isparta'da motoru bozulan eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, bir motorunun bozulması nedeniyle araziye zorunlu iniş gerçekleştirdi.



Alınan bilgiye göre, içinde eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K'nin bulunduğu eğitim uçağının bir motoru havadayken arıza yaptı.

Bunun üzerine pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesi güneyindeki Senir Ovası'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.



İhbar üzerine olay yerine Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eğitmen pilot ve öğrenci hafif yaralanırken, uçakta hasar meydana geldi.



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