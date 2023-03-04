Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Gençali köyü Dörtyol mevkisinde, plakaları öğrenilemeyen, Kerim Sarıkaya'nın (39) kullandığı otomobil ile Eyüp Pehlivan (33) idaresindeki minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan otomobil sürücüsü Kerim Sarıkaya ve yanındaki Hatice Sarıkaya ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.