Isparta ve Muğla'da fidanlar depremde hayatını kaybedenler anısına dikildi

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ISPARTA (AA) - Isparta ve Muğla'da "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Kaymakam Vekili Adem Çelik, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, öğrenciler ve kentte konaklayan bazı depremzedeler, Atabey ilçesi Ovacık mevkisinde bir hektarlık alanda 400 sedir fidanını toprakla buluşturdu.

Adıyaman'da hayatını kaybeden diş hekimliği fakültesi 4. sınıf öğrencisi Şeref Salih Dönmez'in annesi Suna, babası Gürbüz ve kız kardeşi İrem Dönmez de fidan dikti.

Vali Baruş, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin anılarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilediğini ve 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Baruş, "Kaybettiklerimizi bir taraftan hayırla yad ederken, geleceğe ilişkin umutlarımızı da çocuklarımız, gençlerimiz için yeşertmek durumundayız." dedi.

- Seydikemer'de düzenlenen serginin geliri AFAD'a bağışlandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Düzeyn mevkisinde yapılan törende, fidanlar Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler adına oluşturulan hatıra ormanına dikildi.

Programa, Vali Vekili Ayhan Yazgan, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, protokol üyeleri, öğrenciler, orman personeli ve KYK yurtlarında konaklayan depremzedeler katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için Kırkbirevler Cami İmam Hatibi Yadigar Ceylan, Kur'an okudu.

Öte yandan, Seydikemer ilçesinde Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğü ve Belediye işbirliğinde, orman yangınlarına farkındalık oluşturması amacıyla "Ali Rıza Başarır Resim Sergisi" düzenlendi.

Ressam ve heykeltıraş Ali Rıza Başarır, yanan ormanları resmettiği 27 tablosunu satışa çıkararak, elde ettiği gelirin tamamını depremzedelere umut olması için AFAD'ın yardım hesaplarına bağışladığını ifade etti.





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