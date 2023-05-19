Isparta'da Zeka Oyunları Mimar Sinan Ligi Projesi'nin ödülleri verildi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen Zeka Oyunları Mimar Sinan Ligi projesinde derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kentte eğitim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, duygusal ve akademik başarılarını artırmak amacıyla başlatılan proje tamamlandı.



İl genelinde 534 öğrencinin katıldığı, 49 öğretmenin hakem olarak görev aldığı projenin ödül töreni Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Törene, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fevzi Güçlü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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