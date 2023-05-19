Isparta'da Zeka Oyunları Mimar Sinan Ligi Projesi'nin ödülleri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da Zeka Oyunları Mimar Sinan Ligi Projesi'nin ödülleri verildi

AA

Isparta'da Zeka Oyunları Mimar Sinan Ligi Projesi'nin ödülleri verildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen Zeka Oyunları Mimar Sinan Ligi projesinde derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kentte eğitim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, duygusal ve akademik başarılarını artırmak amacıyla başlatılan proje tamamlandı.

İl genelinde 534 öğrencinin katıldığı, 49 öğretmenin hakem olarak görev aldığı projenin ödül töreni Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törene, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fevzi Güçlü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır ...
Isparta'da karısını tabancayla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Isparta'da karısını tabancayla öldüren sanık ...
Eş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Eş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis ...
Isparta'da sağlık çalışanlarından, 105 yaşına giren kişiye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Isparta'da sağlık çalışanlarından, 105 yaşına giren ...
İYİ Parti YSK Temsilcisi Öztürk, Isparta'da konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti YSK Temsilcisi Öztürk, Isparta'da konuştu:
Isparta'da Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı düzenlendi
YEREL HABERLER Isparta'da Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı ...
Isparta'da devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, ...
Isparta'da minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
AK Parti Isparta İl Başkanı Keskin, partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
YEREL HABERLER AK Parti Isparta İl Başkanı Keskin, partisinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.