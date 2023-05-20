Isparta'da 5 yaşındaki kız çocuğu okuduğu İstiklal Marşı ile kendine hayran bıraktı

ISPARTA (AA) - Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere söyleyen 5 yaşındaki Öykü Ela Nayır, kendisini hayran bıraktı.
İl ve ilçelerinde bayram coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Senirkent Spor Salonu'nda öğrenciler tarafından gösteriler düzenlendi. Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinden 5 yaşındaki Öykü Ela Nayır, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Hareketleri ve coşkusuyla kendisini dinleyenleri hayran bırakan Nayır, salonda herkesin beğenisini kazandı.