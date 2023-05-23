Isparta'da hemşire eşini öldüren sanık yargılanıyor

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hemşire eşini tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hemşire eşi Server Bulut'u (48) öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Mustafa Bulut ve avukatı ile çiftin oğlu katıldı.

Sanığın oğlunun, babasından şikayetçi olmadığını beyan etmesi üzerine müşteki değil, tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Mustafa Bulut, baronun ataması yerine kendisinin avukat tutmak istediğini belirterek, duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Mustafa Bulut'un isteğini kabul ederek, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

Heyet ayrıca olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarının istenmesine hükmetti.

- Olay

Sekibağ Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden Mustafa Bulut, 11 Aralık 2022'de 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Server Bulut ve kendisini öldüreceği ihbarında bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekibi kapının bir süre açılmaması üzerine camı kırarak eve girmiş, Mustafa Bulut'u yatakta kendinden geçmiş vaziyette, Selver Bulut'u ise yerde hareketsiz bulmuştu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen hemşire Selver Bulut'un tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan koca tutuklanmıştı. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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