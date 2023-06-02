Isparta'da öğrenciler depremzede öğrencilere hediye gönderdi

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Aksu ilçesinde ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi kapsamında, ilçedeki okullardan depremzede öğrencilere hediyeler gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle, depremzede öğrencilere moral ve motive edilmesi amaçlanıyor.



İlçe merkezi ve köy okullarınca yapılan çalışmada Aksulu öğrenciler el emekleri ile yaptıkları hediyeleri paketleyerek Kilis İli Musabeyli İlçesinde ki depremzede öğrencilere gönderdi.



Öğrenciler, hediyelerinin yanında depremzede öğrencilere yazdıkları mektupları da gönderdi.

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