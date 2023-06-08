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Sütçüler'de tarlasını ilaçlarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

AA

Sütçüler'de tarlasını ilaçlarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde tarlasını ilaçladığı sırada kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti.

Kasımlar köyünde yaşayan Ali Açıkkol (60), tarlasındaki mahsulü ilaçlamak için evinden ayrıldı. Geç saatlere kadar dönmeyen Açıkkol'un yakınları tarlaya gitti.

Tarlada Açıkkol'un hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibi, Açıkkol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Açıkkol'un cenazesi, Sütçüler Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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