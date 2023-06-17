Isparta'da "Sanat ve Demirel" konulu konferans düzenlendi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının sekizinci yıl dönümünde "Sanat ve Demirel" konulu konferans düzenlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş verdi.

Programa, Isparta Valisi Aydın Baruş, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Demirel ailesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Altıntaş, kendi anılarının da yer aldığı bir konuşma gerçekleştirerek 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kültür ve sanata verdiği değeri katılımcılarla paylaştı.

Konferansın ardından SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerince hazırlanan "Sanat ve Demirel" adlı sergi gezildi.

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