Isparta'da şarampole devrilen motosikletteki 2 genç yaralandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Reşat Erdoğdu (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet Yenice ve Köke köyleri arasında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, Erdoğdu ile motosikletteki Veli Batuhan Tarhan (18) yaralandı.



Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğdu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine götürülen Tarhan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.









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