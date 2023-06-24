Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

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ISPARTA(AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesi Baladız Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

2 kişinin yakalandığı operasyonda, 440 kullanımlık kağıt uyuşturucu, 17 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 tabanca, 68 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 38 sikke ve 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakemliğine çıkartılan zanlılar tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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