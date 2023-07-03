Eğirdir Gölü'nde alabora olan teknedeki 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA(AA) - Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde alabora olan balıkçı teknesinde bulunan 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı.

Mehmet Ulupınar, babası Nuri Ulupınar ve yeğeni Mehmet Ali Korkmaz, gölde balık tutmak için tekneyle açıldı.

Rüzgarın etkisiyle Barla açıklarında teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Çevredeki teknedekiler tarafından Nuri Ulupınar ve Mehmet Ali Korkmaz kurtarıldı.

Gölde kaybolan Mehmet Ulupınar için Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timlerinden yardım istendi. Arama çalışması yapan ekipler, Ulupınar'ın cansız bedenine ulaştı. Ulupınar'ın cenazesi Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.