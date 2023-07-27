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        GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:52
        GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde, buğday tarlasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Gümüşgün - İğdecik köyleri arasındaki Baladız mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Havadan 2 uçak ve 2 helikopterle karadan da çok sayıda ekiple müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        - "Soğutma çalışmaları devam ediyor"

        Isparta Valisi Aydın Baruş, bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının buğday tarlasında başladığını ve yaklaşık 150 dekarlık buğdayın zarar gördüğünü bildirdi.

        Yangının tarlanın arkasındaki ormanlık alana sıçradığını anlatan Baruş, şunları söyledi:

        "Hızlı müdahaleyle ormanlık alanda fazla miktarda zarar olmadı. Yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bu tepenin arkasındaki alan ağaçlandırma sahası, o açıdan riskli bir durum oluşmuştu. Havadan, karadan müdahale başlatıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden iki uçak, bir yangın söndürme helikopteri geldi. Biz de buradaki kara havacılık okulundaki bir yangın söndürme helikopterini harekete geçirdik. Bunun yanında belediyelerden itfaiye araçları, 10 arazöz, iki su ikmal aracı ve 110 personelle yangına etkili bir şekilde müdahale edildi. Büyük çaba sonucu yangın ilerlemeden durduruldu. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor."

        - "Risk her zaman var çok dikkatli olmalıyız"

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili de çalışma yapıldığını belirten Baruş, "Sebebini henüz bilmiyoruz. Büyük ihtimalle insandan kaynaklı bir hatadır. Bu tür hava şartlarında en ufak bir ihmal dahi vahim sonuçlara yol açabiliyor." dedi.

        Sıcaklığın yüksek, nemin düşük olduğu rüzgarlı havalarda orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Baruş, vatandaşları ateş yakmamaları, araziye sigara atmamaları konusunda uyardı.

        Özenle yetiştirilen ağaçların bir kıvılcımla yok olduğunu ifade eden Baruş, yangınlarda ormanların yanında içinde yaşayan canlıların da zarar gördüğünü bildirdi.

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