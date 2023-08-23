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        Isparta'da su sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 22:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 22:49
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        Isparta'da su sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
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        ISPARTA (AA) - Isparta'nın Atabey ilçesinde su sondaj kuyusuna düşen çocuk, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yamaç Metin (2), Harmanören köyündeki tarım arazisinde bulunan su sondaj kuyusuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iş makinasıyla kuyunun yan tarafını kazarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çocuğa ulaştı. Kurtarılan Metin, alkışlar arasında teslim edildiği sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çalışma sırasında çocuğun annesinin gözyaşı döktüğü görüldü.

        Metin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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