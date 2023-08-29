Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da kamu kurumlarında işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Y. ve Arkan A'nın Keçiborlu ilçesindeki köylerde bazı vatandaşlara belirli ücret karşılığında "sizi devlet kurumuna aldıracağız" gibi vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.