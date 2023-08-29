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        Isparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 23:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 23:36
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        Isparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret etti
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        ISPARTA (AA) - Isparta'da oyun oynadığı esnada 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç Metin, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerini ziyaret etti.

        Isparta’da oyun oynarken 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç, Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yamaç, hastanedeki tedavisinin ardından ailesi ile itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

        23 Ağustos akşamı Atabey ilçesi Harmanören köyünde, 2 yaşındaki Yamaç Metin oyun oynadığı sırada 10 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştükten sonra Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sayesinde 5 saatlik çalışma sonrası kurtarılmıştı.

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