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        Isparta'da muhtarın öldürülmesine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde Büyükkabaca Beldesi Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen'in öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:51
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        Isparta'da muhtarın öldürülmesine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
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        Isparta Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Bekir Ö, Bayram Ö, Tevfik Ö. ile Hüseyin Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu.

        Tanık olarak dinlenen M.Y, sanıklarla akrabalık bağının olmadığını sadece iletişim halinde olduğunu söyledi.

        Olayın olduğu gün kendisinin markete gittiğini belirten M.Y, sanıkları kendi evlerinin önünde gördüğünü ifade etti.

        Anne Emine Ö'nün Bekir Ö'ye "kalbine sık" dediğini duyduğunu belirten M.Y, "Marketten eve dönerken Bekir Ö'yü elinde tüfekle gördüm. Arabanın sağ ön kapı camına doğru sıktığını gördüm. O esnada evin önü çok kalabalıktı 7-8 veya daha fazla kişi de olabilir. Ben tüfek sesini duyunca eve kaçtım." diye konuştu.

        Eve geldiği sırada bir el daha silah sesi duyduğunu anlatan M.Y, şöyle devam etti:

        "Yüksel Ülperen'in yeğeni ve aynı zamanda arkadaşım olan H.E.K'yi aradığım esnada bir el daha silah sesi duydum ve "dayını vurdular" deyip telefonu kapattım. Sesten dolayı bütün mahalle aşağı indi. Bekir, Tevfik ve Hüseyin Ö'yü gördüm. Bekir Ö'nün elinde ateş ederken gördüğüm tüfek vardı abisi Hüseyin tüfeği onun elinden aldı. Olay yaşandıktan sonra benden motosiklet istediler olmaz veremem dedim sonrasında babam geldi biz eve girdik."

        Bir başka tanık M.C. ise sanık Hüseyin Ö'yü kafasından yaralı olarak gördüğünü ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

        Diğer tanık E.N.Y. de olay günü evden çıkmadığını belirterek, "Sesleri duydum, sonrasında araba sesi duydum ve kısa bir süre sonra bir el tüfek sesi duydum." dedi.

        Duruşmada, Ülperen ailesinin avukatı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emine Ö'nün azmettirici suçuyla tutuklanmasını talep etti.

        Tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar veren heyet, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

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