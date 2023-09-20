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        Isparta'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Isparta'da hafif ticari aracın, aynı istikamette seyreden traktöre çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:18 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:18
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        Isparta'da iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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        Isparta'da hafif ticari aracın, aynı istikamette seyreden traktöre çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Isparta-Gelendost kara yolunda ilerleyen hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki traktörün kasasına arkadan çarptı. Kaza sonrası traktör devrilirken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Gelendost İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın, arkadan çarptığı traktörün devrilmesi yer alıyor.

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