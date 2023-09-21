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        Isparta'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:59
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        Isparta'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sadık Aksoy'un kullandığı 10 UR 943 plakalı traktör, Beyköy Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aksoy'un cenazesi, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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