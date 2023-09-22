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        "Yılın çırağı" seçilen 18 yaşındaki Emre, kendi işini kurmayı hedefliyor

        Ticaret Bakanlığınca 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "yılın çırağı" seçilen Ispartalı 18 yaşındaki Emre Gülşen, mesleğinde ustalığa kadar yükselerek kendi işini kurmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:52
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        "Yılın çırağı" seçilen 18 yaşındaki Emre, kendi işini kurmayı hedefliyor
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        Ticaret Bakanlığınca 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "yılın çırağı" seçilen Ispartalı 18 yaşındaki Emre Gülşen, mesleğinde ustalığa kadar yükselerek kendi işini kurmayı amaçlıyor.

        Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin önerisiyle valilik tarafından "ilin çırağı" seçilen Gülşen, Ticaret Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "yılın çırağı" seçildi.

        Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarım Teknolojileri Hazır Giyim Model Makineciliği bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Gülşen, 8 yıldır çıraklık yaptığı işyerinde özveriyle çalışıyor.

        Türkiye'de "yılın çırağı" seçilmenin mutluluğunu yaşıyan Gülşen, AA muhabirine, amacının kalfa ve ustalık sürecini de başarıyla tamamlayarak moda sektöründe yurt dışında kendi işini kurmak olduğunu söyledi.

        Okulda öğrendiği teorik bilgileri işyerinde uygulamaya çevirmeye çalıştığını belirten Gülşen, her sabah erken saatlerde dükkana gelerek önce temizlik yaptığını ardından da ustalarının gelmesiyle kendisine verilen işleri özenle yapmaya çalıştığını kaydetti.

        Gülşen, yılın çırağı seçilmesinin kendisi için onur ve gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Gülşen'in ustalarından Raşit Özyalvaç da çırağının çok gayretli ve işini öğrenmeye çok hevesli olduğunu, moda sektöründe iyi yerlere geleceğine inandığını belirtti.

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