Eğirdir Gökçehöyük sulama projesi yıl sonunda tamamlanacak Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapımı devam eden Gökçehöyük sulaması projesinin, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapımı devam eden Gökçehöyük sulaması projesinin, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışma yapılıyor.

Bu doğrultuda Gökçehöyük sulamasında çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama alanında boru imalatlarının tamamlandığını, sanat yapısında ise yüzde 75'lik aşamaya gelindiğini bildirdi.

300 hektar alana fayda sağlayacak sulama projenin yüzde 95'lik fiziki gerçekleşmenin sağlandığını aktaran Balta, "Eğirdir Gökçehöyük sulamasının tamamlanması neticesinde bu yılki fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 15 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Sulama inşaatının bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

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