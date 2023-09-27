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        Isparta'da kaçakçılık operasyonu

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı bin cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:41 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:49
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        Isparta'da kaçakçılık operasyonu
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı bin cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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