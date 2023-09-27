Isparta'da kaçakçılık operasyonu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı bin cep telefonu ele geçirildi.
Giriş: 27.09.2023 - 20:41 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:49
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı bin cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.